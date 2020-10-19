今年閱讀磐石獎評選結果出爐，苗栗縣共囊括5項大獎，烏眉國中獲「閱讀磐石學校獎」。（何冠嫻攝）

今年閱讀磐石獎評選結果出爐，苗栗縣共囊括5項大獎，蟠桃國小獲「閱讀磐石學校獎」。（何冠嫻攝）

今年閱讀磐石獎評選結果出爐，苗栗縣共囊括5項大獎，竹南國小圖書室志工團獲「閱讀推手團體獎」。（何冠嫻攝）

今年閱讀磐石獎評選結果出爐，苗栗縣共囊括5項大獎，後龍國小主任曹珈菱獲「閱讀推手個人獎」。（何冠嫻攝）

今年閱讀磐石獎評選結果出爐，苗栗縣共囊括5項大獎，公館國中組長王怡婷獲「閱讀推手個人獎」。（何冠嫻攝）

教育部「閱讀磐石獎」是推動閱讀的最高榮譽獎項，今年苗栗縣共囊括5項大獎，19日苗栗縣長徐耀昌接見獲獎團隊給予肯定，並感謝學校團隊對苗栗教育的貢獻外，也期盼所有獲獎團隊與師長能繼續為閱讀教育努力。

今年閱讀磐石獎評選結果出爐，苗栗縣烏眉國中和蟠桃國小獲「閱讀磐石學校獎」，竹南國小圖書室志工團獲「閱讀推手團體獎」，後龍國小主任曹珈菱與公館國中組長王怡婷獲「閱讀推手個人獎」，獲獎數全國排名第6。

徐耀昌19日表揚獲獎單位與個人。縣府推動推動閱讀深耕計畫不遺餘力，以「閱讀動起來、苗栗亮起來」勉勵團隊，累積豐碩成果並爭取卓越成效，近年來成為「磐石獎」常勝軍。

徐耀昌感謝學校單位、各鄉鎮市閱讀團體及圖書館，配合推動閱讀教育，引領學子及民眾參與閱讀活動，進而透過閱讀來提升教育競爭力。他表示，縣府團隊會持續統整教育處、縣立公共圖書館及學校圖書館，輔導並補助國中小與鄉鎮市圖書館提升軟硬體設施，舉辦多元閱讀教育推廣，普及開卷有益觀念和價值，與世界接軌，讓苗栗子弟更優質、茁壯，更具競爭力。

教育處說明，烏眉國中以「20％的距離」，讓閱讀不只是興趣，而是面對未來生活的終身能力，7年來國文科及寫作成績待加強比例下降20％，盼讓閱讀成為偏鄉孩子翻轉的超能力。蟠桃國小設計「蟠桃交享閱，悅讀微旅行」方案，以孩子學習為中心的TRAVEL閱讀教學策略，結合行動載具的資訊素養能力建構，發展各年段閱讀課程計畫，並融入校訂課程-國際教育範疇與品德教育課程，希望點燃孩子的閱讀熱情，翻轉人生。

竹南國小圖書室志工團方案「讓志工成為閱讀推動的種子」，由關心孩子閱讀的家長們，自發性服務讀者，也協助資料提供，傳授知識與學習方法給讀者，成為閱讀推動的關鍵推手。

後龍國小曹珈菱主任以「喜閱，飛躍，卓越」為方案，讓孩子「喜閱」喜歡閱讀；並透過行動載具拓展數位資源，「飛躍」城鄉差距；與世界接軌國際教育邁向「卓越」。公館國中王怡婷組長方案「Read For Fun 閱讀趣」，希望能啟發孩子閱讀興趣，並培養閱讀習慣，進而讓閱讀影響生命，帶來喜悅和成長，在眾多志同道合的夥伴協助下，努力落實並逐步扎根該校的閱讀推動教育。

(中時 )