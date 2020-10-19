台中市西屯國小足球隊下個月將前進全國總決賽力爭佳績。（西屯國小提供／盧金足台中傳真）

西屯國小足球隊從小一就開始招收新球員，提供專業教練、高品質的足球場地和健全的足球設備，媲美體育班的優質環境。（西屯國小提供／盧金足台中傳真）

叫我第一名！台中市西屯國小足球隊在全國學童盃足球錦標賽中區賽榮獲六年級組冠軍，將前進全國總決賽力爭佳績。金牌教練許富皓的信心喊話，鼓舞了選手們的士氣，「在比賽中一次次的逆境中扭轉情勢，孩子們勇敢面對困難無所畏懼精神，在你們身上發揮的淋漓盡致，願我們永遠都不缺前進的勇氣！」

西屯國小足球隊培育球員具備耐毅力、好體力和品格力，嚴師出高徒，在王牌教練許富皓、廖翊筌、許恆賓和蔡曜駿老師的專業培訓下，三年前開始參加世界足球賽。

分別於2017年出征瑞典、2018英國和2019丹麥的足球賽事，讓球員們不僅和外國人切磋球技，也能到世界各地參訪做國際文化交流。

西屯國小表示，出國比賽過程中，盡管天氣高溫炎熱或飲食習慣不適，球員們上球場表現都相當盡力，發揮團隊合作贏得勝利。

場上難免有不盡理想，需要改善的缺點，但只要記取每場比賽的教訓，本該有學習地方，過程絕對比結果來的可貴。

萬綠叢中一點紅，有西屯木蘭稱號的廖婕甯同學表示，「在場上我會勇敢積極搶球，善用身體卡位去保護球。把平時累積的實力發揮出來!」

西屯國小足球隊從小一就開始招收新球員，提供專業教練、高品質的足球場地和健全的足球設備，媲美體育班的優質環境。

西屯國小指出，這群好動活潑的孩子，從一個小小的足球社團，大家慢慢踢出興趣、踢出成績；踢球不只是玩遊戲，更讓孩子們學習對運動規則的服從尊重，從指導教練、裁判人員到學習尊重對手，培養良好的運動家精神。

孩子們懂得愛惜並維護團體榮譽，感受到「我們是一個團隊！」家長也發現了「孩子加入球隊的優點」，變得獨立有自信，準備好比賽的裝備、會複習好功課再練球、出外比賽會好好照顧自己、上台領獎的次數變多感到有成就感。

老師也看到學生加入球隊的轉變，為了去練球會先做好份內工作、身為足球隊員感到光榮，生活常規表現良好，球場上是戰友齊心抗敵，課業上則相互激勵凝聚學習風氣，發揮出良善的同儕影響力。

(中時 )