國聯冠軍戰第7戰，勇士在4局上無人出局攻占二、三壘時，卻因跑壘失誤形成雙殺，錯失擴大領先的機會，球隊最終也以3比4遭道奇逆轉，賽後勇士總教練史耐克（Brian Snitker）坦言，這次失誤對比賽造成非常巨大的影響。

系列賽前4戰打完，勇士握有3比1的「聽牌」優勢，但「關門」戰卻遲遲拿不下來，今天第7戰勇士2度取得領先也都沒能守成，最終被貝林傑（Cody Bellinger）在7局下揮出致勝陽春全壘打擊沉。

其中關鍵之一就是在4局上的跑壘失誤，讓球隊沒能將領先擴大，加上道奇右外野手貝茲（Mookie Betts）在5局上美技接殺，造成勇士整場都打得辛苦。

4局上勇士連續獲得2個保送，萊利（Austin Riley ）安打先攻下1分，助隊要回3比2領先，並靠著投手暴投攻佔二、三壘。

下一棒的馬凱奇斯（Nick Markakis）敲出三壘方向滾地球，三壘手騰納（Justin Turner）接球後傳往本壘，形成夾殺局面，之後再用飛撲方式觸殺跑者。而原本在二壘的跑者也趁勢試圖攻佔三壘，騰納再把球傳至三壘，將跑者觸殺出局，形成雙殺，也瓦解勇士此局的攻勢。

賽後勇士總教練史耐克談到此次跑壘失誤，坦言這對比賽造成非常巨大的影響，「我們犯了些錯誤，好幾次都拿石頭砸自己的腳，通常我們是支跑壘非常好的球隊，但今天我們就是做錯了些基本的事。」

(中時 )