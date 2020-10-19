後疫情時代，興起一股網路創業風潮，不少年輕人選擇離開上班族的固定生態，轉往挑戰性高、商機多的網路創業，包括麵包甜品、自煮麵食等商品銷售，也更考驗對時下流行趨勢的敏銳度。

71年次的麥育瑋（Morris）今年8月在嘖嘖平台募資成立「日日好食」，打出市面獨家的「減醣麵」商品，已在申請專利，Morris原是報社記者，主跑立法院新聞，後又至國合會工作，撰寫專案提案，處女座的個性加上做事有條不紊，便計畫性地走上創業之路，算是人生一個想實現的願望。

他看上後疫情時代的「自煮、減醣」趨勢，跟廠商獨家研發「減醣麵」麵條，訴求碳水化合物較一般麵條少6成，但蛋白質富含2倍，且有膳食纖維。Morris回憶，前年北海道大地震他剛好在日本，發現當地超商的真空包裝食物搶購快速，也已經流行雞胸肉產品，不到幾個月，台灣的超商便也跟進，眾多主打健身、減醣等健康訴求的商品湧現，讓他看好台灣對減醣的龐大需求。

Morris分享，其實台灣的食安法相較國外已相對嚴謹，目前就是找可信賴的包裝廠合作，除了麵體外，醬料包到丸子都有做減醣，也透過舉辦試吃會篩選最適合的口味。8月份成立時，一開始募資10天有18萬的響應，以它一個沒沒無聞的小品牌來說，反應還可以，希望目標可達100萬，贊助者多是以對減醣、健康理念表達支持的人。

而首次挑戰創業，不比過去工作的固定型態，他也給自己1年的時間，嘗試在大小品牌的乾麵市場中競爭出自己的路，抓準後疫情時代下的市場需求。

從舉辦試吃會反覆研發口味，籌備達1年發起「減醣麵」銷售。（日日好食提供）

(中時 )