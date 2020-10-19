中華電信19日宣布，10月23日上午8時將在台北信義威秀服務中心，舉辦「iPhone 12新機首賣會」，今年開賣會現場將大方贈送3,600元優惠券給前100名排隊的果粉。

另外加碼舉辦「iPhone 12全機型百萬好禮寵果粉」抽獎活動，讓「果粉不用徹夜排隊搶頭香」，就有機會將最夯的iPhone 12 Pro帶回家。抽獎活動自2020年11月起每兩週即抽出幸運果粉，總計5階段抽獎，沒抽中者，還可參加後續抽獎。

2020年12月31日前申辦「精采5G購機方案」月繳1,399元（含）以上，還可參加「iPhone 12全機型百萬好禮寵果粉」活動，有機會將人氣爆棚的iPhone 12 Pro 128G （10名）、iPhone 12 128G （10名）、全新Apple Watch （20名）及AirPods Pro無線充電盒組（20名），共60個大獎。

另並提供全台最大連鎖健身品牌World Gym世界健身免費會籍12個月（200名），中華電信5G品牌代言人限量珍藏馬克杯（1,500名），贈品金額合計數百萬元。

中華電信針對iPhone新機，祭出月繳1,399元（48個月），iPhone 12（128G）購機0元、iPhone 12 Pro （128G）專案價6,300元。另，精采5G月繳1,599元，搭配「舊i換5G」舊機回收價加碼再折3,000元，行動VIP最高折5,000元，iPhone 12 Pro（256G）可以0元入手（48個月租期）。

至於申辦月繳1,199元（含）以上方案，搭配Apple Watch Series 6或Apple Watch SE，再享最高單機折價2,000元優惠，針對Apple iCloud 儲存空間新升級50GB方案客戶，享前3個月免費優惠。

(工商 )