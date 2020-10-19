台灣智慧移動產業協會（SMAT）將於10月21日在台北國際會議中心102會議廳舉辦《騎機新世代 驅動大未來：第一屆智慧移動產業論壇》，這是台灣首度舉辦，涵蓋產、官、學、研各界共同參與的大型電動機車產業論壇。行政院副院長沈榮津、立法院副院長蔡其昌、經濟部長王美花、立委蘇巧慧、洪申翰，及智慧移動產業鏈上中下游業者都將出席盛會。

SMAT表示，本次論壇將分別從城市治理、經濟發展、產業升級、民眾健康等四大面向切入。高雄市長陳其邁將以城市治理角度，闡述智慧運具在高雄發展的重要性及願景，尤其陳其邁市長提出的高雄四大施政優先，均呼應論壇所強調的智慧科技、產業升級、環境永續等前瞻意涵，演說內容精彩可期。

中華經濟研究院副院長、同時也是主辦單位SMAT理事長王健全，則從後疫情時代應具備綠色經濟新思維的角度進行探討。王健全認為，疫情後的經濟發展趨勢會出現「五去」，包括去全球化、去實體化、去官僚化、去弱留強、去污減碳。其中「去污減碳」的趨勢將更加速全球運具電動化的發展腳步，台灣若是要跟上這波趨勢，勢必要努力推動電動機車的發展。

台灣經濟研究院南臺灣專案辦公室主任高仁山，則將針對智慧移動產業2030年的展望進行專題演講，分析電動機車為何將成為交通運具高值化的領頭羊，活動當天也會分享電動機車產業鏈的整體經濟產值，估算可帶動的就業人口。高仁山強調，政府目前推動的永續發展目標「2030電動機車新售35％」是很好的政策方針，但是需要更多能落實的計畫，尤其從現在算起來剛好有十年的時間，希望各界能夠攜手探討台灣電動機車產業的未來願景，力挺政府的永續目標。

除了產業觀點外，增進民眾健康也是電動運具在全世界能夠迅速發展的關鍵核心。因此SMAT邀請在大氣污染及社區污染源領域擁有豐碩研究成果的中央研究院環境變遷研究中心龍世俊博士發表專題演講。龍世俊認為，空氣污染是一種「無聲的公共衛生危機」，而汽機車是都市中最可怕的空氣污染來源，尤其是各類交通工具排放的PM2.5，更危害社區空氣品質及增加民眾暴險濃度，相關數據將在論壇中完整說明。

活動壓軸的產官學對談，邀請到經濟部工業局代表、淡江大學產經系教授蔡明芳、台林電通陳建村資深副總經理、立信輪業張楨彬董事長與宏佳騰執行長林東閔共同對談。陳建村特別強調，台灣發展車用電子業務時，過去最吃虧的是沒有載具、沒有品牌，沒有平台，所以較難打入Tier 1市場。現在台灣電動機車產業的發展腳步居全球之冠，使得台灣的ICT產業可以提早切入、提早布局，甚至可以制訂規格、獨享市場，讓ICT產業跨入車電領域發現藍海。

(工商 )