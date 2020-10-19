不對勁..門外擺整箱瓶裝水 一問住到防疫旅館│中視新聞 20201018

一對夫妻17日帶著一歲兒子到雲林旅遊，事先在網路上訂好旅館，但入住後發現同層樓每間房門口都放有垃圾袋、一箱箱瓶裝水以及便當的奇怪景象，喬裝成國外回來客人打給旅館詢問才知道自己住到了防疫旅館，嚇得連夜退房，抱著兒子趕快跑。

這對夫妻指出，當時察覺門口異樣後，打電話問櫃台小姐，「是不是隔壁都住防疫的客人」，櫃台小姐回答不是，「別想太多，那是學生團」，但夫妻倆聽了不相信，先把空調關掉後，又假裝成返台居檢客人打給旅館，問能不能入住，旅館竟回答可以，讓他們傻眼，自己不只住到防疫旅館，還是檢疫樓層，當晚就帶著孩子秒刷退退房，並向雲林縣政府投訴。

雲林縣衛生局到場了解後，才知道是櫃台小姐搞錯了，因為同一時段有一般及檢疫旅客共兩組客人入住，櫃台小姐不小心誤認，然而是在訂房網上訂房，怎麼又會誤會成防疫旅客，中間溝通是出了什麼問題，衛生局將加強查核，避免誤住的狀況再發生。

(中時新聞網)