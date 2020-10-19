一名烤漆師傅去店裡吃火鍋，聽到隔壁桌的烤漆學徒，因省錢不敢幫女友加點玉米，他感慨之餘，大方點了一盤玉米，當是為他們加菜，並幫這名學徒加油打氣，鼓勵他早日出頭天。

這名師傅在臉書社團「爆廢公社二館」PO文，當時女友問男友能不能點一盤玉米，男友面有難色，希望她省一點，「我當學徒薪水才1萬，等我升師傅再請妳吃龍蝦」，女友驚訝地問：「汽車烤漆學徒才1萬哦？」

師傅一聽原來是同行，便點了一盤玉米，請服務生送過去，接著跟對方說：「加油，我也是烤漆師」，原PO希望學徒可以撐到變師傅，也希望那名女友能撐到他變師傅。

網友訝異月薪1萬，不是違反基本工資規定嗎？原PO回應「這是真的，現在還有5、6000的，看師傅想不想教，運氣好一點遇到肯教的，學徒若想學，就得接受微薄的薪資。」

結果還真的有拿過月薪6000元的網友路過，他說自己入行多年，現在薪水已成長到4萬6。且烤漆師傅待遇差異極大，有人月入10萬，也有拿不到5萬的，做這行真的是靠技術。

(中時新聞網)