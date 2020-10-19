宏達電(2498)今(19)日發表Desire系列新生力軍HTC Desire 20+，搭載高通驍龍720G晶片，並配備多元的拍照和錄影功能，可滿足時下以影音來追求個人風格表現的族群需求，同時配備極致窄邊6.5吋大螢幕、大電力以及續航力，售價為8490元，即日起開賣，11月1日起於全台中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)及亞太電(3682)上市販售。

宏達電指出，HTC Desire 20+搭載了全新高效能高通驍龍720G晶片，大幅提升圖形運算、動態色彩範圍和對比度，讓畫面流暢有感，可使電玩迷隨興所至。同時也配備大螢幕6.5吋高對比顯示手機螢幕，以及20:9超高螢幕佔比，另一方面，HTC Desire 20+採用5,000mAh超大容量電池，並支援Q.C 4.0快充，加上更節能的整體表現，提供優秀的續航力，效能升級超有感。

照相方面，HTC Desire 20+搭載堪稱高階組合的4+1顆相機鏡頭，更針對錄影功能大大強化，替YouTuber/Vlogger打造即時美顏錄影功能，同時並配備錄影防手震，不僅如此，還搭配縮時攝影、慢動作攝影、AR影片等趣味功能；不僅五鏡頭，Desire 20+帶來更多軟硬整合的相機體驗，4800萬畫素主鏡頭提供夜景模式、AI場景辨識、專業模式，以及廣角、微距、景深鏡頭，也可拍攝後再修改對焦點和景深。1600萬畫素自拍前鏡頭，並搭配GIF動圖、動態照片、AR貼圖拍照等功能。

HTC Desire 20+提供「晨曦橘」與「暮影黑」兩種顏色及6GB/128GB版本予消費者選擇，建議售價為8490元。即日起於HTC專賣店、HTC網路商店及YAHOO購物商城、MOMO購物、PCHOME購物、神腦線上、東森購物和全台通路陸續開賣。

(時報資訊)