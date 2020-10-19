不畏中國經濟數據不如預期，受美股期貨上揚及國內疫情降溫激勵，投資人進場低接，周一南韓KOSPI指數收漲0.22%，為2,346.74點，結束連續4天的跌勢。

美國眾議院議長佩洛西周日表示，她對於在11月3日大選前通過新一輪新冠紓困法案抱持樂觀看法，此番發言為市場信心帶來提振，周一美股期貨與亞洲主要股市走高。

大型晶片股上漲，三星電子收漲0.84%，SK海力士漲1.64%。

主要生醫股表現疲弱，三星生物製劑跌0.15%，Celltrion跌0.39%。

南韓最大入口網站Naver跌0.56%，其同業Kakao收跌1.26%。

電池大廠樂金化學收跌3.91%，其同業Samsung SDI跌1.67%。

南韓最大汽車製造商現代汽車跌2.33%，南韓最大鋼鐵廠浦項漲3.22%。

今日機構投資人買超韓股2970億韓元，外資買超430億韓元，散戶賣超3520億韓元。

韓元漲0.47%，收在1,142.0兌一美元。

(時報資訊)