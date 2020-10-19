民主黨總統候選人拜登次子韓特（Hunter Biden）引爆的「電郵門」醜聞持續延燒，儘管新聞真假難辨，仍引起各方輿論譁然。繼被揭發他在烏克蘭及中國大陸的商業交易涉及貪腐後，前國家安全委員會委員希金斯（Rich Higgins）19日在推特爆料，稱拜登擔任副總統期間，韓特在2010年開始獲得中國大陸資金，並從那一年起，把美國中情局（CIA）在大陸36名特工人員名單賣給中共，造成他們被捕與處決。希金斯以「叛國罪？」暗示拜登恐涉入這起CIA洩密案。
根據希金斯的推文，韓特自2010年4月7日至9日開始接受中國資金，知道2010年開始之後，發生什麼事了嗎？所有在中國的美國特工都被追捕落網，繼而有系統地處決。暗示拜登是中共當局同路人，難道不該判叛國罪？
不過不少網友指出這應該是假新聞，畢竟美國人若真的被中共處決，美國還會默不作聲？
(中時 )
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