亞太報告（Asiapacificreport）今日報導，兩名大陸外交官於8日晚間在我駐斐濟代表處慶祝國慶晚會現場，攻擊台灣代表處一名成員。一名斐濟台商還原事發現場，原來大陸使館人員向來都會到我辦事處主辦活動現場拍照取證，當天因不得其門而入才與我外館人員發生推擠衝突。

國民黨立委溫玉霞連線一名斐濟台商還原事發現場，該名台商指出，往年我辦事處有大型慶典，大陸使館人員都會派人拍照取證，我駐斐濟代表黎倩儀為慎重起見，今年舉辦國慶活動還租用飯店，且該飯店格局設計有兩道安全門，與會的貴賓要進入會場前必須先進入另一間VIP室才能進入。

該名台商表示，由於多了要進入VIP室的程序，大陸使館人員當天不得其門而入，於是想從VIP室闖入，卻被外館人員與農技團成員發現，阻擋他們進入，因此才發生推擠衝突。

不過該名台商也指出，對方的使館人員是很強悍的，但第一關卡就被卡在外面，所幸這些衝突都發生在VIP室，完全沒有影響到正在會場裡頭參加活動的貴賓，沒有讓當天的貴賓看到不愉快的場面。

(中時 )