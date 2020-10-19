旅遊業年度盛事的「2020ITF台北國際旅展」將於10月30日至11月2日於南港展覽館一樓登場，台北君悅酒店 （南港展覽館一館攤位I301）集結館內七家人氣餐廳、住宿、SPA推出19款超值優惠券，最低下殺至46折，旅展現場限定販售的客房住宿券4,999元起。

台北君悅酒店在旅展展場並同步加碼排隊禮、滿額禮等多重好康拚買氣，其中每年人氣滾滾的排隊禮，2020年首次以限時不限量推出，每日上午11時至12時與下午3時至4時之兩時段，憑排隊禮DM與單筆消費滿萬元發票即可兌換凱菲屋平日下午茶券3張（價值2,904），年底精打細算，就趁這一波。

台北君悅酒店自即日起至11月6日晚間23點59分59秒止，於線上旅展同步販售超值餐券與Spa券，最低優惠48折起並享指定商品買15送1限定優惠，只需動動手就可在家輕鬆購物，選擇電子票券可即買即用。台北君悅酒店今年也貼心於館內一樓Baguette禮品．烘焙坊設立「旅展商品櫃」自10月23日至11月2日之每日中午12時至下午6時開放臨櫃購票。

台北君悅今年在旅展推出歷年最下殺住宿券，雙人入住只要4,999元，可入住君悅客房一晚含兩客豐盛自助式早餐，並加贈頂級Oasis Spa 30分鐘客製肩頸紓壓體驗療程券乙張（價值3,300元，效期至2021年2月28日），住宿期間亦可無限制享用館內24小時健身房、男女三溫暖與有如城市綠洲般近600坪的戶外溫控泳池，以輕鬆的價格，入住緊鄰台北101旁的奢華飯店，體驗台北城市魅力!此住宿券效期至2021年2月28日，週五至週六或國定連續假期需每房加價500元。

(工商 )