基隆一名陳姓男子積欠數月租金，控告李姓房東未經同意闖入租屋處，並將電視相關電源搬離，數日後，更將電源切斷再次進入住所叫囂，陳男不滿告上法院，檢方認為兩人說詞不一，沒有證據足以認定房東「無故」闖入，予以不起訴處分。
判決指出，2月晚上李姓房東突衝進陳男租屋處，大聲喝斥「你看什麼電視」，並將電視機上盒、訊號線、遙控器、冰箱等電器搬走，陳男無所適從報警處理，警方到場後，房東將機上盒扔在地上憤而離去，未料2日後，房東將租屋處的電源切斷，並再次拿鑰匙進入，陳男提問「為什麼沒電了」，房東更嗆「你還用什麼電」，雙方不滿告上法院。
警方調查時，房東供稱，陳男積欠逾2萬元租金，會進入租屋處主要是催討欠租，並終止租約要求陳男盡速搬離，對於擅自闖入住所，房東一概否認表示，進入前有先敲門告知，而當時會把電視機上盒等物取走是取回借用部品，行使留置權等，此外，也沒有切斷租屋處電源、妨害其自由。
警方透過雙方社群媒體對話紀錄查出，陳男確實積欠數月房租、水電費沒有繳交；檢方認為，雙方各執一詞，房東是依情勢前往租屋處所討欠租，陳男也無法提供房東犯行的相關錄音、錄影或其他客觀證據，難以認定有「無故」侵入住宅犯意，此外，未對陳男施以任何強制力，予以不起訴處分。
(中時 )
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