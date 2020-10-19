頭獎光陽機車100組獎號。(圖/擷自中油網站)

中油加油發票抽獎活動公布，100輛機車幸運得主出爐！台灣中油公司舉辦「防疫新生活 加油去旅遊」抽獎活動，今（19）日於台灣中油全球資訊網公布中獎發票號碼，請消費者趕快找出9月到台灣中油加油站消費的發票，並前往活動網頁兌獎，人人有機會將機車、機票或旅遊套票等大獎帶回家，一起享受旅遊的樂趣。

活動抽獎作業於本月15日在律師見證下，由台灣中油油品行銷事業部執行長羅博童抽出頭獎（光陽機車）發票號碼100組、貳獎（環島之星觀光列車旅遊套票）發票號碼90組及參獎（國內金門、澎湖來回機票）發票號碼400組，消費者只要憑9月在台灣中油加油站消費50元（含）以上發票，無須登錄即可至台灣中油活動網頁兌獎。使用雲端發票者，請先行至財政部電子發票整合服務平台或便利商店多媒體服務機台查詢發票資訊。

台灣中油表示，消費者可上台灣中油活動網頁查詢中獎發票號碼及領獎方式等活動相關資訊，領獎期間自109年10月19日起至109年11月30日止，請消費者務必在期限內至台灣中油各地直銷櫃台或透過郵政信箱（戶名：防疫新生活 加油去旅遊活動專用信箱；11099台北永春郵局第165號信箱）辦理領獎作業，有任何問題都可撥打台灣中油24小時免付費客服專線1912洽詢。

(中時新聞網)