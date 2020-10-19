我駐斐濟代表處8日在當地飯店舉行國慶酒會，遭中國大使館人員闖入甚至向我人員動粗，有外媒今日在大陸外交部例行記者會上提問欲求證，大陸外交部發言人趙立堅表示，有關報導與事實完全不符，還稱「台方是賊喊捉賊」。

環時報導，法新社記者提問表示，兩名駐斐濟的中國外交官出現在台灣方面主辦的一個招待會上，一個中國外交官和一名台灣外交官出現肢體衝突，據台方報導，台灣外交官是被中方毆打，對此，中方能否確認有關事件？

趙立堅表示，「首先台灣在斐濟根本沒有什麼所謂外交官」。他說，斐濟政府長期堅持一個中國原則的正確立場，並曾於2019年勒令台灣駐斐濟商務機構不得使用台偽稱，不得在斐濟領土上搞「一中一台」或「兩個中國」，中方對此表示讚賞。

他指出，中國駐斐濟使館已經發表聲明，中方並要求斐方對此進行徹查，斐方表示重視中方關切，將恪守一個中國原則，妥善處理此事。

他說，他要強調的是世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。任何利用台灣問題挑撥中國同太平洋島國關係的圖謀都不可能得逞的。

趙立堅並援引中國駐斐濟使館的聲明，介紹有關情況。他指出，「事實真相是，台北駐斐濟商務辦事處10月8日在公共場合公然舉行所謂雙十國慶日活動，現場公然懸掛偽國旗，蛋糕上也標有偽國旗圖案」，行為不僅嚴重違背一個中國原則，也違反斐濟政府對台機構活動的相關規定。

(旺報 )