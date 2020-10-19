「本土劇女神」韓瑜出道前是婦產科護理師，因外型亮眼被製作人周遊挖掘入行，演出多部八點檔都叫好叫座。她2015年結束與孫協志的4年婚，專心衝刺事業，近日在台劇《天之驕女》與黃少祺（飾演張嘉良）的豪門婚出現裂痕，但她堅決不離婚，親自解答不願簽字的原因。

台劇《天之驕女》的劇情最近來到一波高潮，黃少祺連體嬰女兒曾智希設局灌醉許明杰，讓他亂性與陳子玄滾床單；此舉動激怒韓瑜（飾演方文鈴），為了幫女兒出一口氣，她設下陷阱逼迫曾智希與高家絕裂，也無法再把黃少祺視為爸爸，黑暗的行為踩到黃少祺的底線，寒心的向韓瑜怒吼：「我無法再愛妳了！」吵著要離婚，但是，韓瑜不為所動，就是不想分開。

最新劇情中，黃少祺在沒穿衣服的時候，慘遭許明杰關在蒸氣室中，不過，許多網友都把目光放在黃少祺結實的好身材，就連官方IG小編都歪樓：「爹地身材太好！就是男人也捨不得放出門（誤）」。

沒想到「正宮」韓瑜也在底下跟風留言：「難怪文鈴不肯跟嘉良離婚！」透露不肯分開的原因是捨不得黃少祺的大肌肉，幽默的回應不僅笑炸網友，小編也傳個大拇指與笑哭表情符號，直呼：「Get到重點！」

(中時新聞網)