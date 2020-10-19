草嶺玄明宮健走祈福團19日上午啟程，預計21日抵達台南新營太子宮，總長約90公里。（周書聖攝）

雲林縣古坑鄉草嶺玄明宮發起背神像行走祈福活動，希望為罹患肝病的陳男祈福，儘早等到器官捐贈機會。（周書聖攝）

雲林縣古坑鄉一名37歲陳姓男子，因罹患肝病，久住加護病房，遲遲不見好轉，村內青年為幫陳男祈福，一群人背著太子爺，從草嶺玄明宮徒步前往台南新營太子宮，希望藉由神明保佑，讓陳男早日脫離險境。

陳男因肝硬化，在加護病房等待器官捐贈，但遲遲等不到換肝機會，一度被醫師發出病危通知。村內太子會青年發起背神明徒步行走計畫，希望神明保佑陳男順利換肝，並為他祈福。

古坑鄉草嶺村組成10人健走團，19日一早從草嶺玄明宮出發，團員輪流背著玄天上帝、觀音菩薩及太子爺3尊神像徒步行走，預計2天半抵達台南新營太子宮，總長約90公里。

發起人王啓霖表示，這兩天是重陽節，也是太子爺聖誕，大家才會想說趁著這個機會向太子爺請願，以行走方式為陳男祈福。但因為大家都沒有走過，所以沒有規畫時間路線，希望今天可以走到嘉義縣大林鎮，並尋找落腳處，休息再上路。

一行人將於21日抵達台南新營太子宮，會同草嶺玄明宮進香團，祝賀太子聖誕，並為陳男祈福。

(中時 )