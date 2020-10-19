女星周海媚出道超過30年，港姐出身的她，不但始終保持凍齡美貌，成為演員後更是不甘只是花瓶，詮釋出一個個經典角色，尤其在金庸名著《倚天屠龍記》中，深刻詮釋從天真浪漫到心死黑化的周芷若，精彩的演出，被封為最完美周芷若，而美人如她，卻是圈內知名的黃金剩女，不婚不生，只要愛犬陪伴。

周海媚是橫跨80至90年代的當紅花旦，而事業高峰時，卻因患紅斑狼瘡症，而淡出休養了多年，病情好轉後，她才轉往大陸發展，雖為顧及健康而相當節制工作量，但仍交出亮眼成績單，近年最為人所熟知的，莫過在《武則天傳奇》中飾演楊淑妃一角，美艷絕倫又氣勢非凡，讓人讚嘆她多年來始終保持最佳狀態。

只是美人如周海媚，如今53歲仍是孤家寡人，但她相當樂於單身生活，選擇跟5隻愛犬相伴，最近她其中一隻狗狗過9歲生日，周海媚特別拍了影片po上社群分享，不少粉絲都說她對毛孩放很多心思，但其中一名網友卻不解為何美人愛狗勝過愛人類，留言詢問：「這麼有愛，為什麼不生個孩子來帶？」。

這話讓向來平和溫柔的周海媚動了氣，強悍回嗆：「與你何干？」，還加上挖鼻孔的表情符號，而又有網友有意見，要她別總是拍影片，勸她多接劇，周海媚也犀利回應：「你管我，我高興！」，堅決捍衛自己選擇的生活方式。

(中時新聞網)