拚觀光拚經濟，台中東勢產業文化發展協會首次跨海澎湖行銷，水果農特產及新社花海打頭陣，19日與澎湖湖東社區發展協會簽署合作備忘錄，熱情邀請澎湖鄉親蒞臨台中品果香的賞花之旅。

台中市政府農業局與東勢農會攜手拓展新市場，19日號召大陣仗飄洋過海飛抵澎湖舉辦第1屆「農特產品及新社花海推廣交流行銷會」。

台中農業局專門委員陳柏宏率團領軍，直指今年礙於疫情影響，台中旅遊消費大受衝擊，推動行銷新策略外銷變內銷，選定離島澎湖誓師出發。

合作力量大，行銷之行特地力邀東勢區產業文化發展協會與澎湖縣湖西鄉湖東社區發展協會簽署合作備忘錄，雙方締結兄弟情誼，媒合推動台中與澎湖在地農特產品交流、休閒農業旅遊活動。

東勢區農會總幹事田士欣大力推介，高接梨、桶柑、甜柿、巨峰葡萄等是台中最引以為傲的農特產水果，目前正值盛產期是嘗鮮好時機，歡迎澎湖鄉親跨海東勢來作客，採果樂、騎鐵馬、品酒香。

尤其台中年度盛會「新社花海節」即將於11月14日至12月6日綻放芬芳璀璨登場，今年主打2020「愛你愛你」百年好合台灣好合主題，農業局熱情邀約期待與澎湖鄉親徜徉花海，展開浪漫相遇的幸福之旅。

(中時 )