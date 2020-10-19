台駐斐濟代表處指控大陸駐斐濟使館外交官闖入雙十國慶酒會，擅自在現場拍照還動手打傷代表處成員，為此報警處理並向陸使館抗議。大陸《環球時報》總編輯胡錫進聲稱斐濟方面的「最新消息」表示，斐濟警方接到的投訴是大陸使館的投訴，沒有接到台灣代表處的投訴。他估計是台灣方面隱瞞了細節，否則大陸外交官都挺文雅的，怎麼會輕易把台灣人打成腦震盪呢？

經常評論時政與兩岸關係的大陸知名媒體網紅胡錫進在微博發文表示，台灣駐斐濟代表處10月8日舉辦「雙十國慶酒會」，有兩名大陸駐斐濟大使館的外交官「闖進現場拍照」，不僅不願意離去，並且「動手打人」，而且把一名台代表處人員「打成腦震盪」。台方表示抗議，罵大陸外交「戰狼」。但斐濟方面希望低調處理。

胡錫進質疑道：會有這種事？台灣方面估計隱瞞了細節，否則中國大陸外交官都挺文雅的，怎麼會輕易把台灣人打成「腦震盪」呢？

他說，報導指稱兩名大陸外交官「誣賴謊稱」是他們遭到了攻擊。「應該不是誣稱，是實情吧？」

胡錫進引用最新消息說，斐濟警方接到了相關投訴，但投訴方是大陸使館，指控台灣人員攻擊了中國（大陸）使館工作人員。而沒有接到台灣方面的投訴。

外媒報導，我駐斐濟代表處於10月8日在斐濟首都蘇瓦舉辦國慶酒會時，有兩名大陸外交官到會場上鬧事，逕自拍照收集資料，經勸導後不願離去，還與我方外交人員發生衝突，外交部政務次長曾厚仁今天在立法院接受質詢時證實此事，並公開譴責陸方行為。

曾厚仁表示，2名大陸外交人員闖入拍照收集資料時，我方人員先請其離開，但陸方人員隨後又回到會場叫囂並與我方人員發生肢體衝突，造成人員受傷。斐濟警方到場處理，陸方人員主張其外交豁免權並反咬我方人員先動手。針對該受傷人員的傷勢狀況，外交部亞太司表示並無大礙。

大陸駐斐濟使館今日發出聲明稱，台媒的報導「與事實完全不符，純屬顛倒黑白」，另指台灣館員對大陸使館人員言語挑釁和肢體衝突，造成大陸一名外交官受傷。已就上述事件向斐方表達嚴重關切，要求斐濟警方對此事進行徹查，並依法追究台方人員責任。

(中時新聞網)