台鐵普悠瑪最終調查報告，運安會列出27項改善建議，台鐵就囊括18項，且多數針對台鐵內部制度問題。台灣鐵道暨國土規畫學會認為，兩次報告都顯示，未明定安全運轉的最低設備標準，駕駛員故障回報不清，未提供標準運轉操作手冊予駕駛員，缺乏ATP異常狀況之降階安全運轉機制等是造成事故之高風險因素，但2年過去，台鐵改善多少？

台灣鐵道暨規劃學會認為，比對間隔近兩年之報告，調查報告結論並無顯著落差，仍然認為台鐵在運轉管理、維修管理、組織管理等安全管理因素顯有高風險之狀況，複合風險因素於最終導致事故發生。在這些因素中，未明定安全運轉的最低設備標準，駕駛員故障回報不清，未提供標準運轉操作手冊予駕駛員，缺乏ATP異常狀況之降階安全運轉機制等，於兩次報告內都一再顯示是造成事故之高風險因素。

學會認為，事故發生迄今已兩年，想問從2018年底調查小組所認為的待改善事項，到今日運安會認為的待改善事項，能否請交通部和鐵道局告知大眾，台鐵迄今已經改善多少，還有多少沒有改善？ 在尚未改善的事項中，有哪些事情可以避免重大意外的風險？ 又如何能保障國人搭乘鐵路的安全？

最後，學會呼籲，軌道營運業者的安全，不應標準不一，從高鐵，台鐵，捷運，輕軌到產業鐵路 (糖鐵／林鐵)，不僅安全應該是一致的共通語言，法令用語也應有一致共通標準，唯有如此，才能讓民眾真正信任政府的公共運輸政策。

(中時 )