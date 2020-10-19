礁溪寒沐酒店3周年慶，自11月2旦至11月30日推出「「沐人三項」運動邀客人增強體力、放鬆心靈，凡透過礁溪寒沐官方網站或直接來電訂房，且於活動期間內周末（五、六、日）入住之房客，即可獲得館內運動護照一份，闖關完成即可獲得時尚運動品牌Hyphy運動小禮及參與抽獎活動，此外， 11月份當月壽星，即可享MU TABLE「四人同行·壽星免費」的優惠，在運動的當下也能同時保有輕鬆、優雅的生活體驗與享受。

凡透過礁溪寒沐酒店官方網站或直接來電訂房，於活動期間內周末（五、六、日）入住之房客，每房可獲得館內運動護照一份，免費體驗館內5處各具風采的運動賽事，跟著地圖發揮冒險精神，闖關活動包含耗資百萬全新引進的宜蘭唯一「室內高爾夫球場」、MU BAR最夯「飛鏢機」、樂未央戶外區的「棒球九宮格」、「籃球九宮格」、「射箭」等遊樂設備，邀請大小朋友一起切磋球技，FUN享天倫樂趣，挑戰自我，突破極限，完成任務後，即可兌換精美運動商品及有機會獲得多項運動大獎唷。本次特與知名藝人林可彤與林又立成立的時尚運動品牌Hyphy合作，闖關完成後即可獲得有機精油護唇膏或迷你彈力帶單條裝（二擇一）。

礁溪寒沐邀11月份當月壽星，憑身分證明文件，即可享MU TABLE 「四人同行·壽星免費」的超值優惠，擁有350坪的寬敞空間的MU TABLE，為宜蘭最大的提供全天候的自助餐飲服務，以台式、中式、西式、日式與泰式多元呈現，提供全天候的自助餐飲服務，主廚嚴選新鮮的在地食材呈現大地原味，豐富百匯搭配各國風情的特色佳餚，一次滿足您的味蕾，樂享美食的同時也能精省荷包。

承襲礁溪寒沐「自然、質樸」的概念，沉靜素雅的色調，沒有繁複的妝點，讓空間像張極簡潔淨畫布，以溫潤自然質調與舒適休閒的度假風格底蘊，迎接每一隻來此旅居的毛孩。位於礁溪寒沐行館一樓的「寵沐苑」全新試營運，打造十六間可依實際狀況符合中小型犬體型的休息空間、戶外遊憩區及泡湯戲水池，24小時人員駐點服務，每間房間皆有獨立監控系統連接至飼主的手機，讓主人可以24小時安心看照愛犬，亦提供德國進口高級住宿寢具、食用碗具及多樣化玩具，並特別裝設淨水器為寶貝們的飲用水把關，同時附設洗澡跟烘乾區域，方便快速DIY清潔處理，期間限定優惠愛犬入住標準房型每晚1,500元，加大房型2,000元，提供頂級寵物住宿及基礎寵物美容，讓毛小孩享有尊榮貼心的完善照護。

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