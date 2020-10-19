為配合新興科技及推動數位創新經濟的發展，同時檢討近年我國設計專利的制度，智慧局於2020年9月29日發布「專利審查基準-第三篇設計專利實體審查」部分章節之修正案，並訂於11月1日施行。修正過去電腦圖像（computer generated icons）及圖形化使用者介面（GUI）之設計專利必須應用於實體物品之限制，同時也放寬申請設計專利時之揭露要件，讓軟體業者更全面也更容易地取得設計專利的保護。

智財局指出，每年受理近8,000件設計專利申請案，過去軟體業者或設計師若想就電腦圖像或GUI設計來取得設計專利的保護，在申請專利時必須明確指定圖像設計是應用於某實體物品上，例如：應用在螢幕、顯示器或手機等等。然而，隨著新興科技的發展，圖像設計已未必都是透過這些包含顯示裝置的傳統產品來顯現，它可以投影在空氣中，也可以透過VR、AR等裝置呈現在你我的周遭。

智財局表示，設計或研發這些圖像設計者往往並不是生產、製造螢幕、顯示器或手機等硬體設備或產品的廠商，其真正的設計或創造者實際上多來自軟體開發業者。本次基準修正案修正了過去圖像設計必須應用於實體物品之限制，而允許申請人得指定圖像設計係應用於「電腦程式產品」等不具實體形態的軟體或應用程式上，以符合現今科技發展及產業界的實際需求。

除了修正上述有關圖像設計的規定外，本次審查基準修正同時也放寬了申請設計專利之說明書及圖式的揭露要件、明確建築物及室內設計亦得為設計專利的保護標的、放寬設計專利有關分割申請之規定等等。

本次修正基準，預計可讓申請人更容易且更彈性地申請設計專利，同時也能取得更全面的設計保護。智慧局期望藉由對相關智慧財產權保護制度的逐步檢討與更新，能協助業界持續推動創新。

(工商 )