近期臉書(Facebook)四處碰壁，先被美國眾議院認定壟斷，最糟可能被迫吐出2012、14年先後收購的Instagram、WhatsApp；上周他們計劃推出的數位貨幣天秤幣(Libra)也被G7(七大工業國集團)反對；今天則是在與歐盟跨國傳輸數據官司持續纏訟下，旗下Instagram因對未成年用戶隱私保護有漏洞，遭歐盟立案調查。

臉書歐洲總部位於愛爾蘭首都都柏林，因此歐盟委託愛爾蘭數據保護委員會(DPC)監管。DPC接到投訴，指Instagram將用戶資料公開分享給其他用戶，由於滿13歲才能註冊的Instagram是歐洲青少年最愛使用社群平台，使問題更加嚴重，DPC因此要對臉書處理未成年人資料的方式、對Instagram未成年用戶是否提供足夠保護等事項。

Instagram的問題可能在於並未給予未成年用戶足夠限制，資訊科學專家斯蒂爾(David Stier)調查20萬個帳號後，推估每年約有6000萬未成年用戶可隨意將個人帳號修改為商用帳號，而Instagram商用帳號必須公開電話與電子信箱，讓所有用戶都能隨意取得。

(中時新聞網)