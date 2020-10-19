資通(2471)與AI（Artificial Intelligence；人工智慧）自駕商歐特明電子簽約，將導入資通ciMes（Computer Integrated Manufacturing Execution System；製造執行系統），打造汽車智慧工廠實現智慧製造。

資通指出，伴隨5G與AI熱潮，智慧製造已成為領先前導產業的共同目標，MES則扮演整合製造現場管理資訊的重要角色。全力開發自駕影像辨識相關系統的歐特明電子表示，透過ciMes打造汽車智慧工廠，運用更高規的製造生產流程搭配領先技術，並善用精實管理打造引領市場的影像辨識系統產品。

資通總經理林聖懿指出，汽車製造產業產品往往要透過許多驗證、測試等流程。加上少量多樣、大量客製化的市場特性，精確掌握交期與品質已成掌握訂單的絕對關鍵。資通ciMes可透過檢視工廠需求與瓶頸，規劃出合適的目標與執行方式，協助汽車、整車與車用零件產業極大化產能，使製造現場作業更有效率。

資通指出，ciMes在整車產業如：自行車、電動機車、汽車、軌道車輛等，以及車用產品零件製造產業如：車用金屬零件，車用電子零件、車用塑膠零件等具備豐富完整的導入經驗，能協助企業透過開源（提高產量）與節流（降低成本）迎接智慧製造商機。

(時報資訊)