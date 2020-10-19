近期新台幣兌美元匯率強升，隨著台幣兌換外幣價格處於相對低點，不少民眾趁便宜低接美元。彰銀(2801)對此順勢推出線上限時快閃美元結匯省很大活動，提供網銀及行動網銀美元結匯優惠加減3.5～3.8分，以回饋客戶需求。

彰銀表示，自明（20）日起至30日止，凡透過彰銀個人網銀與行動網路銀行進行美元結匯交易，並於交易畫面「快閃結匯優惠代碼」輸入「CHB168520」，即可享有「e財寶數位帳戶」美元結匯加減3.8分（0.038元）及一般存款帳戶美元結匯加減3.5分（0.035元）優惠。

彰銀指出，此次推出線上限時快閃換匯優惠活動，除了鼓勵民眾透過手機在線上快速完成開立「e財寶數位帳戶」外，並建議多多利用彰銀線上結匯功能，即時掌握屬意的理想匯率，搭配優惠活動e指搞定輕鬆換匯，換進較好的美元匯價。

此外，彰銀「e財寶數位帳戶」為搶攻年輕客群、開拓線上新客層，即日起至11月底針對20～35歲青年祭出優惠，只要是首次開立e財寶數位帳戶，可享有KKBOX影音3選1方案，最高可享60天免費影音優惠。

另外，彰銀「e財寶數位帳戶」至年底亦舉辦「揪麻吉開立e財寶，成雙推薦賺禮金」活動，推薦人於活動期間每成功推薦2戶首次開立e財寶數位帳戶，即可獲得100元回饋金，推薦4戶可獲得200元回饋金，以此類推，每位推薦人最高可獲得2000元回饋金。

(時報資訊)