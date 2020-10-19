美國總統川普上任以來，不斷強調將降低美國政府赤字，但美國財政部上週五(16日)公佈最新統計數據，截至 9 月 30 日當周的美國財政年度預算赤字達3.13 兆美元，創史上新高。在新冠疫情衝擊下，債務這顆比經濟衰退更大的雷，也70多年來以來首次超越經濟規模。

2020 財年財政赤字占整個美國國內生產毛額(GDP) 從前一年度的4.6%升至15.2%，創下1945年以來最高比重。相較上一個財政年度，僅有9844億美元，超過約2倍之多，在此之前，2009年的美國政府財政赤字約1.4兆美元規模，這次新冠肺炎疫情的影響讓該數據刷新。

數據顯示，美國聯邦政府收入為 3.42 兆美元、年減 1.2%，支出為 6.55 兆美元、年增 47.3%，截至2020年財年末，美國政府債務規模高達27 兆美元。從今年3月新冠肺炎在美國大爆發以來，美國國會總共祭出約3兆美元的經濟刺激法案，包括失業救濟金、現金支票、小型企業補貼以及受到疫情衝擊最嚴重的美國航空業，不過這些紓困案大概在8月初就到期。

目前美國兩黨正在協商新一輪的經濟刺激法案，但正值美國總統大選前夕，雙方一開始所提出的紓困規模雖也不斷拉近，但只要還沒通過，市場的擔憂情緒就無法獲得舒緩。

據《新浪財經》報導，中國社會科學院世界經濟與政治研究所研究員孫杰表示，近期市場熱烈討論當代貨幣政策，背後所指的也是赤字問題，擔憂的核心點也是通膨率走勢。不過就目前來看，通膨率低迷，用貨幣政策去帶起通膨，而不是像之前壓抑通膨率。

孫杰認為，政府機構替代私人部門償債，可以製造通膨現象把債務問題抹去，但市場所擔憂的，是政府能不能順利償債，畢竟誰也不知道主權債務危機何時會來，要如何化解又是一個問題。債務最嚴重的問題，就是結合負利率政策，這導致借款、發債的循環，會一直持續下去。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾上月指稱，利率繼續維持接近零利率政策，在0%至0.25% 區間不變，直到2023年底前不會升息，但也有分析師警告，若美國經濟再度出現震盪，Fed救市能動用的貨幣工具將少之又少。

(中時新聞網)