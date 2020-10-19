大陸戲劇女神趙麗穎昨（18日）晚在中國電視金鷹獎奪下觀眾喜愛女演員獎，雖然趙麗穎與金鷹視后無緣，不過她在台下仍有風度地為新科視后童瑤拍手，趙麗穎一舉一動備受矚目，不過網上卻有另一聲音，指趙麗穎臉頰凹陷，看起來沒精神，但粉絲一看到照片後，都忍不住為趙麗穎抱不平。

趙麗穎昨以一襲藍色桃心領蛋糕澎澎裙出席金鷹獎頒獎典禮，搭配趙麗穎的精緻巴掌臉以及浪漫公主頭髮型，趙麗穎身材零死角，舉手投足都超優雅，堪稱是產後恢復神速，趙麗穎狀態宛如少女。

不過微博博主「鵝組揭秘」今卻在微博發文：「網友說趙麗穎眼窩好像開始凹陷了，看著很沒精神」，還提到趙麗穎是否因為連跑《幸福到萬家》、《誰是兇手》兩個劇組而太累，不過仔細看趙麗穎的照片，女神顏值狀態佳、妝容絕美，沒有疲態也沒有眼窩凹陷。

鵝組揭秘微博全文。（圖／取材自鵝組揭秘微博）

網友也紛紛留言為趙麗穎抱不平：「我覺得挺好看的」、「哪裡眼凹」、「三十多歲，又生了孩子，不可能一直像少女似的」、「又開始造謠生事了」。

(中時新聞網)