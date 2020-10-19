城市速寫畫家鄒錦峰的《藝遊蔚境》藝術創作展，在台中市藝術亮點和顏牙科診所展出至10月30日。（陳淑芬攝）

從28年軍旅退役後，周錦峰投入城市速寫藝術創作，他繪畫足跡從台灣在地城市生活，並延伸到世界各地，在2019年遠赴義大利及河內等地參與國際性繪畫速寫教學活動，他以遊歷世界各地的速寫畫作推出《藝遊蔚境》藝術創作展，分享旅畫成果。

《藝遊蔚境》藝術創作展在台中市藝術亮點潭子區和顏牙科診所展出至10月30日。周錦峰將豐富的情感以細膩的筆觸，將遊歷世界各地的人、事、物呈現在畫作上，水都「威尼斯」、藝術搖籃「佛羅倫斯」的景觀、河內清晨的腳踏車販、鮮豔花朵、美味食物等生活點滴，都躍然紙上。

周錦峰指出，除了畫下台灣的城市生活點滴，3年多來，他遊歷世界的足跡遍及新加坡、日本、馬來西亞、義大利、法國及越南等地，因為速寫創作也讓旅行的意義更深刻，開闊了他的視野。

政治作戰學校美術科畢業的周錦峰，在2017年退役後投入城市速寫領域，展開多采多姿的繪畫天地。2018年亞洲速寫年會在台中市舉行，他以共同主辦人參與這場盛會；2019年遠赴義大利擔任烏爾比諾水彩節講師；2019年擔任第四屆亞洲河內速寫年會示範講師。

《藝遊蔚境》展品中，以「佛羅倫斯的天際線」以3聯幅形式展現最為特別。周錦峰說，他站在米開朗基羅廣場俯瞰佛羅倫斯市中心時，老橋、共和廣場、聖母百花聖殿及聖十字聖殿映入眼簾，他既感動又震撼，以速寫接紙繪畫的趣味，讓3幅作品彼此間既可獨立表現，亦能同時存在。

(中時 )