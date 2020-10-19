南韓為二戰後有眾多遭棄養與走失的孤兒，被收養到外國重獲新生，也因此與原生家庭斷絕音訊，一名47歲美籍韓裔女子麥卡蒂（Denise MaCarty），透過公民團體與駐外使館協助驗DNA，最後成功與分隔44年、遠在南韓的雙胞胎姊姊與家人，透過視訊連線「重逢」相認，雙胞胎姊姊與媽媽看著螢幕，不禁感動到痛哭失聲。

綜合《韓聯社》、《朝鮮日報》等報導，麥卡蒂本來出生自南韓，1976年6月3歲那年，被外婆牽到南大門市場附近散步，不料卻因此走失。麥卡蒂的雙胞胎姊姊尹相姬、哥哥尹相明與生母親李應淳（이응순，音譯），本月15日前往位於首爾市東大門區祭基洞的警察廳失蹤者家屬支援中心，隔著50吋大螢幕，與分隔兩地44年的麥卡蒂相認。「媽媽，妳好漂亮！這簡直是一場夢！」

美國養父母將麥卡蒂視如己出，提供良好成長環境。（圖／大韓民國警察廳）

麥卡蒂透過翻譯表示，她以為自己是被親生父母拋棄，事後有人告訴她，當時她因為生病住進京畿道水原市某間醫院，之後被家人拋棄，在兒童福利機構協助下，才於1976年12月被來自美國佛蒙特州的養父母領養「我只知道我被棄養，但我根本不知道我的家人一直在尋找我，也不知道原來我有雙胞胎姊姊。」。麥卡蒂笑道，「當我接到電話時，我以為是詐騙電話。」

尹相姬螢幕上一看到思念許久妹妹的身影，即便已相隔44年，仍能一眼認出，不禁激動落淚大喊，「我們只有髮型不同，其他都長得一模一樣啊！」，而麥卡蒂也回說「我們的聲音都一樣啊！」

尹相姬回憶，妹妹麥卡蒂失蹤後，父親太過思念，終日以淚洗面、酗酒度日，最後因疾病離世。尹相姬拿著數十年前印著妹妹相片的尋人啟事，脫下口罩、激動落淚道，「我好想妳！我們從來沒有拋棄妳，我們總是每天不放棄找妳！」

(中時新聞網)