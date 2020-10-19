處理器大廠美商超微（AMD）宣布AMD EPYC處理器在虛擬化環境以及超融合基礎架構（HCI）的產業體系持續擴大，聯想推出基於AMD EPYC處理器與Nutanix混合雲基礎架構的最新解決方案ThinkAgile HX，全新解決方案將進一步擴展AMD EPYC雲端和虛擬化解決方案的產業體系。

隨著客戶希望從資料中心預算發揮出更多價值，IT部門也逐漸轉向使用HCI以實現企業資料中心的現代化與轉型，這催生出一種更高效能、更有效率且更易於管理的資料中心來滿足企業快速變化的需求。藉由AMD EPYC處理器和Nutanix混合雲與多雲解決方案，客戶能夠透過出色的效能、先進的安全功能以及來自各大ISV和OEM合作夥伴的廣泛產業體系支援，加速數位工作空間等工作負載，其中包括虛擬桌面基礎架構（VDI）。

AMD全球資深副總裁暨伺服器事業群總經理Dan McNamara表示，IT領導者正面臨艱巨且持續演變的局面。隨著越來越多員工處於行動辦公環境中，他們必須重新規劃資料中心的營運，以及轉移至更趨數位化與現代化的環境之中，以提供支援其業務所需的安全性、效能以及靈活性。採用AMD EPYC處理器的虛擬化或HCI環境在各種OEM平台和軟體解決方案，為資料中心營運者與IT管理者提供具有頂尖安全功能的高效能虛擬化環境。這不僅有助於他們在行動工作環境中辦公，更能幫助他們為企業的商業目標作出貢獻。

Nutanix商務長Tarkan Maner表示，隨著Nutanix從提供領先業界的HCI軟體發展到提供混合雲基礎架構，我們希望為客戶提供最好的軟體和硬體解決方案，協助他們將資料中心現代化納入到混合雲與多雲策略之中。Nutanix軟體與OEM平台及AMD EPYC處理器攜手協作，為客戶帶來在資料庫、分析、數位工作環境以及其他關鍵任務應用上所需的效能、靈活性和多元選擇。我們非常高興繼續與AMD合作，協助客戶推動資料中心現代化。

AMD EPYC處理器憑藉其卓越的效能、領先業界的記憶體功能以及先進的安全功能，成為推動虛擬化和HCI解決方案創新的首選。這些採用AMD EPYC處理器的解決方案現已被廣泛採用，為客戶在推動資料中心現代化之際提供多元的解決方案選項。

Diaway共同創辦人暨管理合夥人Aleksandr Ragel表示，我們的業務十分重視HCI解決方案和軟體定義儲存，AMD EPYC處理器大幅拓展我們的眼界，讓我們能為支援HCI和軟體定義儲存環境組建適合設備。因此我們選擇以AMD EPYC處理器打造DIAWAY EDGEBOX這款整體解決方案，非常適用於大規模軟體定義儲存、HCI和不同軟體堆疊。我們已經有很多客戶採用搭載EPYC處理器的EDGEBOX運行各種儲存密集型工作負載，甚至是在純HCI環境中，在該環境中由EPYC處理器負責運算，EDGEBOX則負責運行私有雲的管理層。我們很高興延續與AMD的合作，提供基於EPYC處理器的卓越HCI解決方案。

ATIPA Technologies技術總監Bart Willems表示，AMD EPYC處理器讓我們以前所未有的靈活性著手部署高密度超融合基礎架構伺服器。AMD EPYC處理器的高核心數以及對PCIe 4的支援，協助我們為更多虛擬機器挹注更高效能，並盡可能在最小的資料中心空間內實現更快的網路存取和更低的儲存延遲。

隨著HCI不斷為客戶雲端體驗的嚴苛IT需求提供高效率與靈活性，AMD持續與產業體系合作夥伴緊密合作，打造經全面測試和驗證的解決方案。經與戴爾科技集團、HPE、聯想、微軟和Nutanix等合作夥伴的成功合作案例，AMD將持續致力為合作夥伴和客戶提供最佳的解決方案。

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