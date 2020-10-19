韓國氣質女星李寶英和老公池晟是韓國演藝圈的模範夫婦，婚後以家庭為重，陸續生下一對兒女。李寶英憑藉精湛演技，多部作品都創收視佳績，而《花樣年華》是她產後復出首作，與演技派男星劉智泰挑戰道德尺度，共譜一段禁忌又動人的愛情故事，本月27日（二）起將在中天娛樂台39頻道播出。

李寶英去年生下兒子後恢復神速，氣色紅潤，出席該劇宣傳記者會時，一身碎花洋裝散發仙氣，一點也不像兩個孩子的媽，同劇演員李泰成更在網上曬9年前合照，大讚李寶英是防腐劑美貌。在劇中飾演初戀男友的劉智泰凍齡功力也超強，喜愛運動的他經常健身鍛鍊，劇中常常「不好好穿衣服」，敞開的領口露出健壯身材，加上身高將近190公分，長腿優勢和寬闊結實的「太平洋肩膀」，畫面相當養眼。對此，劉智泰表示，過去曾為戲增肥30公斤、減重10幾公斤，謙稱配合角色形象管理是演員基本功，十足敬業。

凍齡女神李寶英難忘初戀，與劉智泰大談不倫戀。(圖／中天娛樂台提供)

對於演出該劇，李寶英笑說，一開始收到劇本時，發現女主角年紀設定比自己還大，翻了一下就不想看，後來睡不著拿來打發時間，一看竟停不下來，一口氣看了4集劇本，還跟著劇情流淚，隔天便立刻答應接演。劇中她是個單親媽媽，帶著14歲的兒子一起生活，而這角色極富有人格魅力，「好像會成為我最愛的角色呢！」劉智泰也忍不住稱讚李寶英把角色詮釋出「讓人憐憫的美麗」，讓人忍不住激起保護慾，想好好守護她。

李寶英、劉智泰在《花樣年華》中互為初戀，因故分手各自嫁娶，意外久別重逢，在李寶英含淚獻吻後喚醒沉睡的愛情，兩人跨越道德的藩籬，談起不倫戀。唯美清新的運鏡讓劇情增添浪漫色彩，堪稱是純愛版《夫妻的世界》，劇情觸動人心，深受好評的韓劇《花樣年華》將於27日起每週一至週五晚間10點在中天娛樂台39頻道播出。

(中時新聞網)