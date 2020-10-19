美國總統大選即將在下個月舉行，川普與拜登究竟誰能入主白宮，不僅美國市場在意，全球也都在關注。美國財經名嘴克萊默（Jim Cramer）指出，若拜登贏得大選，一些大型股可能表現得比川普連任還好。

根據《CNBC》報導，Cramer表示，他的慈善信託基金「Action Alerts Plus」所持有三分之二的股票在收益、前景及成長方面，都可能比在川普領導下賺更多，他感到十分驚訝，但考慮到拜登在民意調查中大幅領先，也許這個跡象已先反映在股市指數中。

他說，他的慈善信託基金已向30支股票投資超過250萬美元，他的股票清單中包括科技股例如蘋果、軟體股例如Salesforce、防禦股例如百事可樂、保健股例如CVS Health等。

Cramer分析，這些股票表現優良的主因是美中關係，如果前任副總統拜登贏得大選，大多數慈善機構投資的公司將獲得更好的回報。最大的好處之一是，需要獲得大陸監管機構批准的公司合併案，將更有可能在白宮且敵意較小的政府中獲准。

他舉例，例如大陸去年其實對輝達（Nvidia）收購Mellanox不滿意，儘管沒有壟斷的問題，而現在輝達又併購安謀（Arm），大陸可能同樣反對，但拜登若擔任總統，會讓事情變得容易得多。而輝達併購安謀，同時需要美、英、歐盟及大陸監管部門批准。

自2016年川普上任以來，對大陸便採取強硬立場，大陸是世界第二大經濟體，一直希望減少貿易赤字並促進國內製造業繁榮。川普試圖打擊與大陸相關的貿易慣例。除此，大陸還被指控竊取了希望在美國展開業務公司的知識產權。大陸則否認了這一指控。2018年，川普與大陸進行了持久的貿易戰，導致一月達成第一階段貿易協議後，對從大陸進口的商品徵收更廣泛的關稅，影響了更多的美國公司和消費者。

Cramer澄清，雖然對他投資組合中大多數股票有利，卻不一定對整個市場有利，畢竟川普政府一直盡力讓股市維持榮景，而且是前所未見的。只是他對受益於川普連任的股票並不感興趣，因為無論是在華盛頓發生什麼情況，煤炭業、石油業、天然氣業都是不可投資的。

(中時新聞網)