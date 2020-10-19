拆除違建杜絕非法棄置，北市府強力執法。(圖片/新北市消防局)

拆除違建杜絕非法棄置,北市府強力執法。(圖片/新北市消防局)

拆除違建杜絕非法棄置,北市府強力執法。(圖片/新北市消防局)

林口太平嶺非法佔用國土之台志工程有限公司及非法棄置廢棄物累犯之上永開發工程有限公司，因破壞國土且影響環境甚鉅，由環保局提報本府公共安全聯合稽查小組，列為優先拆除對象，本案經市府強力執法取締下，已由業者於10月16日自行僱用人力及機具進行拆除作業，展現市府團隊掃除環境污染源的決心。

新北市林口地區部分山區因產業道路錯綜複雜，近年常遭不肖分子覬覦非法棄置廢棄物於山谷，經環保局長時間監控及蒐證，自106年起發現上永開發工程有限公司於林口太平嶺一帶以停車場之名架設高聳鐵皮圍籬，於圍籬內部從事非法棄置廢棄物行為，追查過程中，環保局使用科學儀器，長期操作空拍機及縮時攝影掌握犯罪集團蒐集相關違法事證，確認該公司進行棄置大量土石方及廢棄物、並有破壞水土保持之非法行為，遭新北市政府移送地檢署偵辦，但上開公司賊性不改，隨即改名更換負責人，仍持續於林口區太平嶺、八里區楓林段墓地內地區從事非法棄置營建混合物。

查緝期間一併查獲上永公司對側之台志公司，有占用國土及破壞水土保持之狀況；兩家公司於109年5月間由新北環境稽查重案組結合新北市府內外各相關單位，並在士林地檢署檢察官指揮下，再次以查獲有非法棄置廢棄物、占用國土、破壞水土保持等之行為移送偵辦。

新北市政府表示，為避免不肖業者再次進行非法棄置廢棄物，除扣留廢棄物之清除機具、設備，將相關事證移請司法機關從重處分外，同時針對具環境污染之違章建築執行鐵腕拆除，防止不法份子在舊地從操舊業，持續破壞國土資源。本次拆除太平嶺非法棄置場址之違章建築，展現市府強力打擊非法的魄力，嚴格取締環境污染，以及維護國土的決心。

(中時新聞網)