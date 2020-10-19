前高雄市長韓國瑜被罷免後，回到雲林沉潛休息，然而高雄市議員黃捷、陳致中等人隨即遭發起連署罷免，而中選會證實，罷免黃捷等4議員罷免案第一階段連署達標。對此，罷捷總部發言人徐尚賢則說，「非常樂見人民展現公民意志」。

根據中選會書面報告內容指出，桃園市議員王浩宇與高雄市議員黃捷、高閔琳、陳致中等罷免案，目前已完成第一階段提案的連署門檻。

對此，罷捷發言人徐尚賢今在粉專「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」寫下，今日中選會告知四個罷免團體都成功完成第一階段的連署，鳳山清捷隊非常樂見人民展現公民意志，也懇請社會大眾能給台灣公民罷免權公平的空間、公開的方式、公正的標準。

至於，對於把公民罷免權連結到「粉絲」和「報復性」的說法，徐尚賢表示，「鳳山清捷隊非常不以為然！若用這樣的邏輯，高雄應該有93萬的邁粉，那為何陳市長只得到67萬票呢？！所以這個說法明顯有問題，邏輯並不通，民意很多元，人民有尊嚴，為什麼擁有不同的觀念和思維就要被貼上標籤呢？我們的社會不應該再亂貼人和被人亂貼標籤了。」

最後，徐尚賢也透露，「罷捷第二階段，火熱連署中」。

(中時新聞網)