新北市政府主導永和大陳社區單元2公辦都更案，19日上午舉辦新舊住戶歡慶團圓入住活動。（新北市都更處提供／葉書宏新北傳真）

新北市政府主導辦理的永和大陳社區單元2公辦都更案，今（19日）上午舉辦新舊住戶歡慶團圓入住活動，新北市副市長陳純敬特地到場與住戶同樂慶祝，並親自烹煮大陳年糕與住戶一同享用美味佳餚。除此之外，永平市民活動中心也於今日揭牌啟用，陳副市長恭賀住戶雙喜臨門，也感謝市府同仁及實施者開晟建設股份有限公司的努力，改善大陳社區的居住環境，讓民眾可以住得安心。

陳純敬表示，公辦都更是由市府帶頭的都市更新，具有示範性、公益性，而大陳社區鄰近新店溪河堤，又有永和綠寶石綠地河濱公園及永和仁愛公園等，未來還有捷運萬大線行經，區位相當不錯，如今大陳單元2更新完成後，當地的生活機能及居住環境都有顯著的提升，也會進一步活絡地方的發展。明年本市住都中心即將成立，屆時將再為公辦都更注入新活力，加速大陳社區其他單元的更新。

都市更新處處長張壽文表示，本更新案興建3棟分別為28至29層樓的住宅大樓，包含地下6層停車空間、15戶店鋪、687戶住宅單元及724個停車位，更新後不僅改善過去巷弄狹小的消防安全問題，也留設大面積的綠地開放空間及市民活動中心，大幅提升當地生活品質及居住環境。後續市府將持續積極推動其他單元的更新，預計今年10月底，大陳單元5、6、7將公告招商徵求實施者。

永和區長陳怡君表示，今日啟用的永平市民活動中心為永和區第18間市民活動中心，該活動中心總樓地板面積達200坪，1樓大廳以公益活動、老人共餐空間為主；2樓則設置多用途的教室共4間可供民眾租借，滿足舞蹈、講座等動態、靜態課程多元化需求，歡迎市民多加利用。

(中時 )