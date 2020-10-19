在天未亮就開始掃街，從早晨到夜晚穿梭在大街小巷收集垃圾，環保署今(19)日召開感謝清潔隊員記者會，向默默守護環境整潔的幕後無名英雄致敬及感謝，現場更有3位來自不同縣市的清潔隊員分享工作點滴。

環保署將每年的10月25日訂為「清潔隊員節」，環保署與地方政府近期陸續舉辦表揚慶祝活動，表達對清潔隊員關懷與感謝。

環保署環境督察總隊李金福表示，清潔隊員的工作「包山包海」，除了一般民眾所知道的收運垃圾、清掃馬路、資源回收、廚餘回收等工作之外，就連抽水肥、環境消毒、清理馬路側溝，甚至打撈死魚工作也都全包了。目前全國有3萬多名清潔隊員在工作崗位上默默付出，提供大家一個優質的生活環境。

台中沙鹿區清潔隊員邱國華指出，自己的工作是打撈死魚及清溝，記得有天在清理餐廳旁堵住的水溝，後來發現是油塊淤積，趴下來清的時候突然下大雨，水很快就滿上來，當清完油塊的時候水已經滿過頭了。

撈死魚部分，很多時候都是在大排清理，記得有次在一個有6米深的滯洪池，當時臭到就連戴口罩魚屍味道都擋不住，但做好事累歸累，讓周遭居民生活舒服更重要。

邱國華今天還帶來自製的水溝蓋啟用器，笑說已經研發第二代了。

高雄市小港區清潔隊員王隆賢表示，認為民眾才是真正的「環保英雄」，對於民眾配合清運垃圾時間並將垃圾分類，總是對民眾當面表達感謝與讚美，充分實現了「善」的循環，開玩笑說感動好像變得是種病，因為一句謝謝，每天都在感動。

基隆市清潔隊員陳振文說，為了水肥車到不了的山區街弄小巷，為了服務50戶住家或獨居老人，用雙肩挑運每趟來回數十公尺的水肥，一挑就是18年，「歡喜做，甘願受」成了鼓勵他的動力。

(中時 )