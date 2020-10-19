紡織大廠聚陽(1477)今公布9月稅前盈餘，連續第4個月獲利年增正成長；單月獲利為3.83億元，創今年新高，也再創歷史單月新高；前3季稅前盈餘為21.1億元，年增8%。

聚陽今年營運「雙引擎」上陣，一方面疫情帶動居家辦公風潮，聚陽的睡衣、居家服飾出貨暢旺。另外全球疫情尚未平息，對於隔離衣、防護衣、口罩等防疫用品需求仍然相當強勁，相關產品毛利率高於平均值，而同時，隔離衣、防護衣等也從內銷開始拓展至外銷。

聚陽追求獲利成長動能大於營收，今年依然維持該基調。今年9個月聚陽營收年減8.3%；但稅前盈餘呈年增8%。

聚陽手中訂單能見度到明年上半年，為滿足客戶訂單需求，聚陽已展開擴產計畫，包括南、北越以及印尼等地，也將規畫投資孟加拉，評估孟加拉看上的是當地人工便宜、英語溝通無礙及紡織供應鏈水平佳。

預估明年的產能最多可增2-3成。後疫情時代，看好具防疫功能的服飾、口罩及防護衣等產品，將成為民眾日常必備，因此聚陽已把口罩和防護衣等視為長期多元產品發展的一環，並研發第二代的P3醫療級防護醫。聚陽的防疫產品已接到歐美客戶下單，陸續申請並取得認證，將自明年起開始出貨。聚陽也計畫在超商通路推出日常防護衣，訴求將防疫產品融入日常生活。

(時報資訊)