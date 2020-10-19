台灣國際雷射展Laser & Photonics Taiwan將於10月21日在南港展覽館開展，本次展出由國內外80家業者使用近200個攤位，聯手呈現雷射加工設備、雷射源、精密光學、雷射鈑金、雷射零組件、雷射應用等展出項目。

本次展出中，工研院雷射中心將展出國產雷射源關鍵組件、高功率加工及精微加工技術，並將聯合科專計畫輔導廠商展示計畫成果；另外，高端雷射領導品牌創浦，以超短脈衝雷射源為亮點，能在冷加工的狀態下進行精微切割、鑽孔及蝕刻加工；首次參展的慶鴻機電將帶來高精密懸浮雷射加工機，適用於精密零組件加工，應用領域涵蓋航太、醫療及電子產業。

此外，雷射雕刻上色勇鼎科技不僅握有專利，還將於現場展示綠光雷射內雕技術，可於透明材料內直接雕出2D或3D立體圖形；擁有雄厚學術及實務背景的京碼，專注於次微米級雷射超精密加工技術，以自動化整合微蝕刻、微切割、及微鑽孔三項工法提升雷射加工精細度。

在政府推動「5+2產業創新計畫」、打造六大核心戰略產業為主軸下，今年特別規劃「半導體產業雷射製造技術研討會」，由工研院、交通大學、中研院等學研機構，以及創浦、科希倫、IPG、迪伸電子等產業領頭羊，共同發表雷射產業發展與未來趨勢，並特別鎖定半導體產業，涵蓋新型半導體奈米雷射、超短脈衝雷射、μ-LED製程、超快與短波長光纖雷射等高端技術應用。

(時報資訊)