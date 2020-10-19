天風證券知名蘋果分析師郭明錤表示，在推出新品的當周周末，蘋果收到的iPhone 12與12 Pro預購量介於700萬至900萬支之間，而隨著iPhone 12 Pro Max與iPhone 12 mini於11月開始銷售，這些數字只會進一步升高。

郭明錤周一出具報告指出，僅iPhone 12和iPhone 12 Pro的預購，就幾乎追平了2019年整個iPhone 11系列的預購成績。去年蘋果在發表會周末期間賣出1000萬～1200萬支iPhone 11系列手機。

iPhone 12和iPhone 12 Pro這兩款新手機在開放預購24小時內的銷售量估算達到170萬～200萬支，遠超出2019年iPhone 11全系列在同一時間的50萬～80萬支。

郭明錤表示，由於蘋果死忠粉絲最初仍偏好高端機型、中國市場的需求強勁，以及美國與歐洲的旺季需求即將到來，iPhone 12 Pro的預購成績超出我們的預期。

他不認為即將開賣的iPhone 12 mini與iPhone 12 Pro Max會趕超iPhone 12和12 Pro的成績，但其預購訂單可望將i12系列手機的整體預購銷量推向「超級周期」的高度。

郭明錤預估第四季iPhone 12與12 Pro銷量都將占i12全系列出貨量的30%～35%，而iPhone 12 mini與iPhone 12 Pro Max的出貨占比估將分別達到10～15%與15～20%。

郭明錤此前曾預期iPhone 12 mini的出貨量占比會比較大，但由於缺乏雙SIM卡支援及搭載小型螢幕，導致重要的中國市場對此款手機的反應冷淡。價格較昂貴的iPhone 12 Pro在中國反而引起更大的興趣。郭明錤在報告中指出，中國的預購需求強勁，主要因為華為禁令導致對高端機型的需求轉移，以及較受歡迎的5G基礎設施有利於行銷與促銷。

(時報資訊)