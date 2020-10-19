今年為霧社事件90周年，中興大學、麗明營造、南投縣仁愛鄉與互助村攜手合作，今（19）日共同簽署社會責任合作備忘錄，協助清流部落傳承歷史記憶，促進部落永續發展。

樸溯永續發展協會理事長瑪姮．巴丸（莫那．魯道曾孫女），以部落公共事務主要推動者的身分受邀出席。今日在中興大學人文與社會科學研究中心團隊製作的影片《捻一條回家的路》揭開序幕，感性陳述此次三方合作的緣起與願景。除了三方簽署合作備忘錄，會場中也展示賽德克族傳統織布與家屋模型，希望透過產、官、學三方共同努力，尋回失落的賽德克族傳統文化。

1930年10月27日，霧社地區發生賽德克族原住民抗日事件。日本殖民政府出動大量軍警，以飛機、大砲、毒瓦斯討伐，並教唆未參與抗日的部落襲擊收容所，抗日六社1,236名族人，僅剩下不到300人。

隔年5月6日，抗日遺族被迫遷移到北港溪與眉原溪交會的川中島（今清流部落）。抵達川中島時，沒有一個家庭是完整的，許多人成為孤兒。靠著互相扶持而存活下來的族人，忍住傷痛辛勤工作，讓川中島成為新的家園。戰後，部落在1976年接受政府土地重劃，休耕三年。原本充滿石礫、面積零碎的土地，成為大塊整齊、水利設施完備的農田。

近年來並在歷任村長、社區發展協會、樸溯永續發展協會的努力下，傳承復興歷史記憶與傳統文化，推動社區營造及深度旅遊。同時，部落也積極爭取將當年被送至台北帝國大學（現台大）「研究」的101個祖先頭骨迎回安葬，讓祖靈能夠守護部落及後代子孫。

互助村長梁文峰表示，中興大學在清流部落的USR計畫，對於部落推動傳統文化復興與觀光，提供專業的建議，未來期待麗明營造的加入，帶動部落邁向永續發展。

清流部落鄰近中興大學惠蓀林場，興大希望能夠結合學校教學、研究的能量與惠蓀林場資源，帶動周遭部落的發展，善盡大學社會責任（University Social Responsibility, USR），由電機系賴慶明老師組成跨學院、跨領域的「清流部落賽德克族風華再現」計畫團隊，透過綠能科技、土雞飼養、生態步道、傳統家屋藤編、織布工作坊等，推動綠能生態與傳統文化的傳承，以及部落產業發展。

麗明營造董事長吳春山曾透過魏德聖的電影《賽德克巴萊》，得知霧社事件的歷史，深受賽德克族人不畏外來強權的精神感動，因緣際會聽聞王精文副校長提起清流USR計畫，便主動表示願意參與這項有歷史及文化意義的工作。

麗明營造所建設的台中國家歌劇院、故宮南院提昇台中、嘉義為國際型文化都市之形象，多年來在推動企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）方面也不遺餘力。吳春山表示，麗明營造專注本業逾26年，將盡力提供專業營建技術，以協助本計畫的順利推展。

目前部落受限於觀光客源不穩定，無法支撐食宿觀光產業與就業機會。未來期待以麗明營造的專業建築技術結合部落傳統文化，輔以興大在綠能科技、農業生態、歷史人文與創業經營的學術專業，陪伴部落族人，一起打造清流為國際知名的歷史、文化、生態永續部落。

(工商 )