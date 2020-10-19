萊爾富19日宣布，為響應防疫新生活運動，繼「丹寧玫瑰」、「冰河藍」、「薰衣紫」、「淡橙橘」、「夜霓紫」、「軍墨綠」、「曜石黑」等不同顏色的醫療口罩後，將於10月21日（三）20:00再推出萊潔炫彩口罩系列新色系「極光綠」醫療口罩預購，全台共限量3萬盒，每盒50入，單盒售價399元，一人限購一盒（不能代購），數量有限、售完為止。

針對預購流程，萊爾富表示，民眾只要到全台萊爾富門市Life-ET機台點選「炫彩口罩」，輸入「手機號碼」後，手機會收到一組簡訊「驗證碼」，將收到的「驗證碼」輸入機台、進行驗證，驗證成功後，即可列印繳費單據至門市「櫃檯繳費」，不用1分鐘就能快速完成炫彩口罩預訂，11月4日後再回原購買門市取貨即可。

萊爾富強調，萊爾富引進的萊潔炫彩口罩系列，通過3E過濾標準，包括BFE 細菌過濾99％以上、VFE病毒過濾99％以上、PFE微粒過濾95％以上，於一萬等級的無菌室生產，獨家滅菌加工製程。

在色系方面，萊爾富說，這次推出宛如極光般的螢綠口罩，高彩度飽和的色彩，是辨識度極高的時尚穿搭配件。民眾可於10月21日20：00透過萊爾富Life-ET機台（無藥商門市及特殊門市除外）進行預購，數量有限、售完為止。

(工商 )