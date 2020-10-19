大陸官方19日公布第三季GDP增長4.9％遜於預期，A股三大股指全面由升轉貶，進而影響港股漲勢收窄。

恒生指數19日開高178點，早盤一度飆升385點，來到24,771點全日高點，重回50日線（約24,577點）和100日線（約24,671點）後回落。大陸官方公布第三季宏觀數據後，漲勢一度收窄至僅升91點，來到24,478點全日低點。截至下午收盤略有回升，終場收報24,542.26點，上漲155.47點，漲幅0.64％。

(工商 )