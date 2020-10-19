受惠新冠肺炎疫情，手套需求加速成長，合成乳膠特用應材廠申豐（6582）今年上半年毛利率、營益率雙創新高；申豐在19日的法說會上指出，後疫情時代，為維繫高獲利能力，特規乳膠手套、搶攻環保商機，是未來公司二大市場開發方向。

原料價格大幅下滑，利差擴大，申豐上半年營業毛利率37.8％，比去年同期提升10.6個百分點；營益率27.8％，比去年同期提升9.7個百分點。

申豐目前是全球第7大丁腈乳膠製造商、全球第11大丁苯乳膠製造商、台灣最大造紙用乳膠（市占率約九成）。

醫療、檢驗、電子、食品用之手套，以及紙業 綠色環保建材等，都是申豐產品應用市場；申豐指出，疫情讓手套需求保持成長，內外銷市場穩增長。因應新產品研發拓展高階應用，屏東廠產能拓展三成，以滿足客戶成長需求。

面對後疫情時代，為持續穩定獲利能力、強化競爭力，申豐表示，將把產品做市場區隔，開發可抗腐蝕、抗溶劑、高強度、吸汗塗層的特規乳膠手套等特規產品。

另外，因應環保趨勢，申豐指出，會加強對水性材料應用領域。其中，在綠色建材上，申豐是大中華地區唯一供應無甲醛木工膠原料廠商、也會開發樓板隔音墊及建材防水塗層。

因環保意識抬頭，申豐在水性感壓膠市場，將推廣水性感壓膠至標籤、膠帶產品，並持續開發高階利基型產品。

而可用在特殊紙用防水防油塗料的生質乳膠；以及可應用在鋰電池、具高儲存能量及耐用特性的水性環保黏膠，都會成為申豐要開發的產項。

(工商 )