半夜突然腳抽經，痛到驚醒，是許多人常有經驗。網路就流傳睡覺時半夜小腿抽筋是因為身體鈣不足，所以要補鈣才能避免半夜小腿抽筋。食藥署對此指出，夜間腳部抽筋的原因眾多，不見得每個人腳抽筋的原因都是因為缺乏鈣質，建議晚上睡覺前在易抽筋的部位作伸展運動，並注意雙腿的保暖。若症狀仍未改善，應適時就醫並遵醫囑治療，勿聽信偏方而延誤就醫時機。

夜間抽筋原因多元 勿聽信偏方延誤就醫時機

食藥署指出，其實造成夜間腳部抽筋的原因眾多，常見原因包括週邊血液循環不良、肌肉疲勞、神經病變、情緒緊張、環境溫度改變或其他生理因素外，飲食中礦物質鈣鎂的不均衡也可能產生腳抽筋，所以不見得每個人腳抽筋的原因都是因為缺乏鈣質。

食藥署提醒保持均衡飲食，養成健康的生活習慣，適當運動並維持理想體重，建立正確的營養攝取觀念，才能維持身體健康。晚上睡覺前在易抽筋的部位作伸展運動，並注意雙腿的保暖。若症狀仍未改善，應適時就醫並遵醫囑治療，勿聽信偏方而延誤就醫時機。

抽筋時怎麼辦 適當抽筋

國健署建議，抽筋時可這樣處置：

小腿抽筋：

患者可躺下或坐著，將腿伸直，用手揉捏小腿腓腸肌，或握住足趾用力向後拗拉，使踝關節屈 曲，同時伸展膝關節，直到肌肉恢復原狀即可。

大腿抽筋：

若抽筋部位在大腿前面之肌肉，則可屈膝用手抓住足背部，盡量往後拉向臀部，使該部肌肉拉長。若抽筋部 位在大腿後面之肌肉，則可屈腰收腹，伸直膝關節，舉腿一手緊握踝關節，盡量向上拉，並揉捏該部。（參考資料：1聽說補鈣可有效緩解半夜抽筋症狀，是真的嗎？2腳抽筋該怎麼辦？／健康醫療網）

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(中時新聞網)