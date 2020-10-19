德國男網好手小組維瑞夫（Alexander Zverev）在德國科隆室內男網賽單打決賽以6比3、6比3擊退加拿大對手阿里亞辛（Felix Auger-Aliassime），終結17個月冠軍荒，個人連續五個賽季單季至少一冠到手。

小祖維瑞夫今年在四大賽成績出色，年初澳洲網球公開賽打進4強，上個月美國網球公開賽則是亞軍，這兩場大賽最後打碎他冠軍夢的都是奧地利提姆（Dominic Thiem），不過也讓小祖維瑞夫更加想要精進自己，他說：「我在紐約美網經歷了很困難的決賽，我很想要拿出我最好的一面。」

直到這場科隆室內男網賽，小祖維瑞夫2020年賽季除了四大賽，沒有在ATP巡迴賽任一場賽事晉級到決賽，上次奪冠是去年5月日內瓦公開賽，目前生涯在決賽的戰績是12勝8敗。

年僅20歲的阿里亞辛今年表現不錯，還在等待生涯第一冠出現，近兩季他一共6次打進到決賽，很可惜都和冠軍擦身而過，小祖維瑞夫鼓勵阿里亞辛：「你很快就會舉起冠軍獎盃的。」

今年ATP巡迴賽賽程因為新冠肺炎疫情影響重新安排，德國科隆站會連續兩周有賽事，目前第二周的比賽已經進行會外賽，小祖維瑞夫、英國好手莫瑞（Andy Murray）、今年美網8強沙普瓦諾夫（Denis Shapovalov）都會參賽。

(中時 )