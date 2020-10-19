人生70才開始，實現夢想永遠不嫌遲！78歲花壇鄉劉厝村民陳永財，本月7日完成人生首次登頂玉山的心願，在50歲的小兒子陳自寅陪同下，父子倆清晨6點從塔塔加出發上山，父子協力登山，共耗費11小時完成玉山單攻壯舉；陳永財說，下一座百岳，希望80歲前兒子能陪他再爬奇萊山。

50歲兒助圓夢 78歲陳永財單攻玉山

陳永財年輕時與太太從事泥作業，育有2男2女，擔任磨石子師傅逾30年，60歲後退休回歸田園，務農種稻；他見兒女休假常四處登山，從未攀登百岳的他，5年前開口要求一起登山。

任職彰化花壇鄉農會的陳自寅說，當時先由二姊陪父親從谷關七雄開始試身手，當時他原打算祖孫三代一起攻玉山，不料卻因父親罹患鼻咽癌而耽擱；今年8月父親自覺體能恢復不少，主動再開口，他立即著手準備，9月已完成合歡山北峰、西峰2座百岳單攻。

陳永財每天清早都到花壇文祥國小跑操場20圈、拉單槓40下，2個多月來不曾間斷。當天卻因不知新中橫夜間封閉，陳自寅半夜又繞道改從阿里山進入，比原定行程延誤3小時，6點才抵達塔塔加，下車立即出發爬上山。

父子倆趕在9點40分、10點前抵達排雲山莊；匆匆用餐後稍事休息，10時10分準備攻頂，11點40分抵達山頂後，請人幫忙拍照、認一下方向和氣象站位置後隨即趕路下山，約傍晚5點回到塔塔加，再驅車回家。

陳自寅表示，護膝、登山杖、頭燈、雨衣與專業登山鞋都是基本配備，上山時讓父親走前面，下山時看父親衝太快，怕體力不能負荷，換他走前面，只要發現父親腳步變沉重，就休息一下再繼續，由於對彼此都很信任、有信心，全程11小時，比想像中順利。

父子倆有生之年第一次密集獨處近20小時，多數時間是靜靜相伴；陳自寅笑說，原本就反對的母親，見父子倆晚間才到家就叨唸許多天，但父親變得開朗健談很多，能幫助爸爸完成人生的心願，讓他如釋重負、放下心中大石。至於是否再陪同挑戰奇萊山？他說會再好好安排。

陳永財則說，憑著一定要站上台灣最高峰的意志與信念一路往山頂爬，實際攻頂後卻只有匆匆一瞥，未多作停留就下山。他充滿雄心壯志的說，下次除了挑戰奇萊山，若女兒與山友們有安排玉山行程，不排除跟著去、再度挑戰攻頂玉山，多看幾眼。

為了鍛鍊體能適應高山，陳自寅、陳永財父子倆上個月先後先去攀登合歡山北峰、西峰等兩座百岳。玉山單攻當天，父子倆輕裝從簡，在登山口合影留念。（陳自寅提供／謝瓊雲彰化傳真）

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