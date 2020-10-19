中華奧會今日於台北凱撒大飯店4樓寶島廳舉辦2020 年兩岸運動醫學研討會，研討會由中華奧會副主席、醫學委員會主任委員張煥禎院長主持開幕儀式，並邀請教育部體育署葉丁鵬主任秘書致詞。現場出席人員包括本會李玉芳秘書長及我方3位醫師，以及報名參加的多位運醫、運動防護、保健等相關從業人員逾80位專業人員與會，研討會並經由視訊與對岸大陸3位運醫專家進行交流討論與經驗分享。

中華奧會表示，近年來我國體育人才在國際舞台上表現亮眼，背後需要具備運動醫學專業知識的醫療團隊作為選手們最強的後盾，因此在教育部體育署的指導下，由中華奧林匹克委員會主辦本次兩岸運動醫學研討會，期能讓兩岸體育交流不中斷，提昇我運動員在運動場上之表現。

此次研討會主題為「運動科學訓練及運動傷害防治的新理念與新技術」，由中華奧會副主席、醫學委員會主任委員張煥禎院長主持開場，大陸方由中國奧會醫學與反興奮劑委員會總幹事謝敏豪教授代表開幕致詞，緊接著中國運動醫學研究所副所長詹暉副所長、聯新國際醫院運動醫學中心主任暨中華奧會醫學委員會委員林頌凱醫師、中國運動醫學研究所主任醫師宋為平醫師、長庚體系運動醫學委員會副主席暨台灣運動醫學學會理事長林瀛洲醫師、中國運動醫學研究所主任醫師周敬濱醫師、高雄醫學大學骨科部運動醫學科主任周伯禧醫師雙方進行交流研討，分別發表運動員運動中損傷、醫護保障、傷後恢復訓練、運動醫學網絡、十字韌帶重建手術等講題，希望透過分享運科訓練之實務運行，達到提昇我國運動員運動成績的目標。

為使這次研討功效發揮最大，參加對象以運醫、運動防護、保健等相關從業人員及教練等為優先，並且因為疫情蔓延及邊境管制無法進行實體交流，因此調整為辦理線上研討會課程，分為上午及下午兩時段分別由兩岸各遴派 3 位運動醫學專家進行研討分享，會後進行 Q&A，使兩岸運動醫學交流不中斷。透過這次跨域的專業交流，不僅讓我國運動員及相關防護人員在運動科學領域的發展更加專業，未來也會持續舉辦各式運動專業交流，讓運動員能夠朝著更多元的面向永續發展。

(中時 )