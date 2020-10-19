中國古書畫拍賣紀錄18日再創新高，明朝名家吳彬手卷《十面靈璧圖》 在北京保利以4.46億人民幣落槌，連佣成交價逾5億人民幣（約22億台幣）！

據了解，最近十年由北宋黃庭堅的書法《砥柱銘》保持中國古書畫拍賣紀錄，2010年以3.9億人民幣落槌，連佣約4.368億人民幣。

此前，《十面靈璧圖》1989年在紐約以121萬美元成交，當時寫下中國古書畫拍賣紀錄。事隔31年，此作再現身拍場，18日歷經近1小時競投、66口價，終以連佣成交價約5.06億～ 5.129億人民幣拍出。

大陸安徽靈璧縣自古盛產奇石稱為「靈璧石」，形狀奇特多變，擊之會發出如金屬鳴聲，受到不少文人所愛，明朝萬曆年間書畫家米萬鍾購得一個靈璧石，邀請吳彬繪進畫中，吳彬從十個不同角度繪畫，搭配米萬鍾書法，描述靈璧石相對角度，故稱《十面靈璧圖》。

《十面靈璧圖》曾於1989年在紐約上拍，由美國藏家拍下，並以之作為名「十面靈璧山居」，自此收藏中國藝術品，包括家具、陶瓷等範疇，是古董收藏界知名大藏家。

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